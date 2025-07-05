79-летний Валерий Баринов рассказал, кто отвечает за его стиль: видео

Актёр Валерий Баринов появился на семейном кинофестивале. Артист стоял у входа в гостиницу в ожидании отъезда и не остался незамеченным окружающими. Модники оценили стиль легендарного артиста. Ну, а «МК» он рассказал, кто же приложил руку к его образу. Смотрите видео.