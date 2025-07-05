Психологи и врачи ополчились на единоросса, предложившего снизить возраст вступления в брак

В Госдуме ранее призвали снизить возраст вступления в брак для беременных школьниц.
Психологи и врачи выступили против предложения депутата Госдумы от партии «Единая Россия» из Брянска Михаила Иванова, который ранее предложил снизить минимальный возраст вступления в брак в России до 16 лет для беременных школьниц. Медицинские специалисты уверены, что такое решение — не норма, особенно в контексте того, что у подростков лобная доля мозга, отвечающая за принятие решений, еще не до конца созревает к тому моменту.
«Лобные доли коры головного мозга, отвечающие за самоконтроль, принятие решений, оценку последствий и эмоциональную регуляцию, окончательно созревают лишь к 21?25 годам. Разумеется, всё индивидуально: на то, насколько человек в состоянии оценивать долгосрочные последствия своих решений, влияет множество факторов (жизненный опыт, особенности нервной системы, воспитание и т. д). Но все-таки брак и дети у несовершеннолетних — не норма. И не должно быть нормой», — подчеркнул психолог Анна Крючкова в разговоре с argumenti.ru. Ее коллеги также отмечают, что ранняя беременность, которую сейчас поощряют на уровне местных властей в регионах — это огромный стресс для подростка, и это может привести к депрессии, тревожным расстройствам и посттравматическому синдрому.
Инициатива от депутата Иванова поступила после того, как сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, женился на уроженке села Ахмат-Юрт Медни. Свадьба прошла в закрытом формате в резиденции семьи. По словам Кадырова-старшего, со свадьбой его сына поздравили иностранные послы и вице-премьеры России.