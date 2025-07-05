Рютте высказался о дальнейшей поддержке Европы США: «Пробелов быть не должно»

«Что мы знаем, так это то, что европейцы должны тратить больше. Этим мы и занимаемся. Когда речь заходит о численности войск, мы все согласились, что в Европе не должно быть пробелов в возможностях», — резюмировал Рютте в разговоре с репортерами.