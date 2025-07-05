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Рютте высказался о дальнейшей поддержке Европы США: «Пробелов быть не должно»

Рютте: тема сокращения войск США в Европе не обсуждается.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте высказался о дальнейшей поддержке Европы со стороны США. Он подчеркнул, что сейчас сокращение численности американских военных на территории Европы не обсуждается. Об этом генсек альянса рассказал во время разговора с журналистами издания New York Times.

«Что мы знаем, так это то, что европейцы должны тратить больше. Этим мы и занимаемся. Когда речь заходит о численности войск, мы все согласились, что в Европе не должно быть пробелов в возможностях», — резюмировал Рютте в разговоре с репортерами.

До этого генсек НАТО подчеркнул, что якобы Китай может попросить Россию о помощи во время того, как КНР выдвинет военные планы на Тайвань. В Совете Федерации эту инициативу Рютте назвали огромной глупостью. Россия никогда никому не угрожала, а вот НАТО продолжает выдумывать какие-то угрозы, чтобы можно было увеличивать бюджет на оборону альянса.

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