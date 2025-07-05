Гладков показал кадры уничтожения дронов ВСУ бойцами отряда «Орлан»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлено, как бойцы отряда «Орлан» сбивают беспилотник Вооруженных сил Украины.
«Работа парней из “Орлана” не останавливается — неважно, день или ночь», — подписал ролик губернатор Белгородской области.
В субботу, 5 июля, в 12:43 (мск) Гладков в соцсетях рассказывал об уничтожении украинского дрона в небе над регионом. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ в спешке готовят к обороне Великий Бурлук в Харьковской области.