Вячеслав Федорищев заверил Гору, что фестиваль будет проводиться ежегодно

Губернатор поблагодарил всех собравшихся и пригласил на Грушинский фестиваль, который будет проводиться здесь ежегодно, как бы он ни назывался. Затем признался, что приехал на фестивальную поляну и пришел на ночной концерт не говорить, а слушать. И уступил сцену музыкантам. В эти минуты на фестивальной Горе идет самый большой концерт фестиваля.