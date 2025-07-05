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Вячеслав Федорищев заверил Гору, что фестиваль будет проводиться ежегодно

На субботней фестивальной Горе на Мастрюковских озёрах Вячеслав Федорищев произнес, возможно, самую короткую приветственную речь в истории фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

На субботней фестивальной Горе на Мастрюковских озёрах Вячеслав Федорищев произнес, возможно, самую короткую приветственную речь в истории фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

Из-за финансово-правовых разногласий различных структур, владеющих авторскими правами, а также причастных в различные годы к его организации и проведению, в этом году фестиваль проходит в традиционные даты, но с измененным «неймингом».

Губернатор поблагодарил всех собравшихся и пригласил на Грушинский фестиваль, который будет проводиться здесь ежегодно, как бы он ни назывался. Затем признался, что приехал на фестивальную поляну и пришел на ночной концерт не говорить, а слушать. И уступил сцену музыкантам. В эти минуты на фестивальной Горе идет самый большой концерт фестиваля.

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Видео выступления губернатора — в нашем Телеграм-канале.