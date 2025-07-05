Группа «Блестящие» застряла в аэропорту из-за произошедшего коллапса

Участницы популярной группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, застрявших в самолете в аэропорту Шереметьево. Как сообщает телеграм-канал Baza, певицы возвращались в Москву через Тюмень после концерта в Кургане, когда столкнулись с задержкой.
По словам солистки Ксении Новиковой, пассажиры уже несколько часов не могут покинуть борт. «Воду раздали только один раз по половине стакана. У людей начинается паника», — рассказала исполнительница.
Ее коллега Сильвия Золотова добавила, что двигатели самолета уже зачехлили, но трап так и не подали.
Ситуация была осложнена тем, что пассажирам не сообщают точных причин задержки и сроков ее устранения.
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