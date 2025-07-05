Группа «Блестящие» застряла в аэропорту из-за произошедшего коллапса

Участницы популярной группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, застрявших в самолете в аэропорту Шереметьево. Как сообщает телеграм-канал Baza, певицы возвращались в Москву через Тюмень после концерта в Кургане, когда столкнулись с задержкой.