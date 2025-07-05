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Группа «Блестящие» застряла в аэропорту из-за произошедшего коллапса

Участницы популярной группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, застрявших в самолете в аэропорту Шереметьево.

Участницы популярной группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, застрявших в самолете в аэропорту Шереметьево. Как сообщает телеграм-канал Baza, певицы возвращались в Москву через Тюмень после концерта в Кургане, когда столкнулись с задержкой.

По словам солистки Ксении Новиковой, пассажиры уже несколько часов не могут покинуть борт. «Воду раздали только один раз по половине стакана. У людей начинается паника», — рассказала исполнительница.

Ее коллега Сильвия Золотова добавила, что двигатели самолета уже зачехлили, но трап так и не подали.

Ситуация была осложнена тем, что пассажирам не сообщают точных причин задержки и сроков ее устранения.

Читайте материал «Губернатор Приморья застрял в самолете в московском аэропорту».