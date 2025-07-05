Исполнительницы хита «А я всё летала» группа «Блестящие» на три часа застряли в самолете в Шереметьево

«Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», — рассказала певица журналистам паблика.