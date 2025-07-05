Исполнительницы хита «А я всё летала» группа «Блестящие» на три часа застряли в самолете в Шереметьево

Вокалистки группы «Блестящие», которые известны своим хитом «А я всё летала», не смогли вовремя вовремя попасть домой из аэропорта Шереметьево. Артистки застряли в самолете и просидели там больше трех часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza со слов одной из участниц коллектива Ксении Новиковой.
«Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», — рассказала певица журналистам паблика.
Отмечается, что группа «Блестящие» следовала из Тюмени в Москву, но по прилету участницы коллектива не смогли вовремя выйти из самолета и попасть к себе домой.
Ранее KP.RU сообщил, что в аэропортах Москвы происходит задержка самолетов на прием и вылет. Это связано с погодными условиями и другими факторами.