Движение по Крымскому мосту снова открыто после кратковременной остановки

Движение автомобилей по мосту было заблокировано на период, превышающий час. На 21:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 320 машин. По предварительным оценкам, водителям придется ждать около часа.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. В частности, в Крыму были уничтожены два вражеских БПЛА самолётного типа.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше