Застрявшие в Шереметьево устроили концерт со скрипкой и баяном и спели «Катюшу»

Из-за большого количества пассажиров в Шереметьеве перестали работать эскалаторы, а некоторые россияне стали сидеть на ступенях лестниц и полу. Руководство авиагавани сообщило, что все рейсы обслуживаются в порядке очереди, а пассажирам нужно быть готовыми к длительному ожиданию. Причиной коллапса стали ранее задержанные рейсы, а также единовременное прибытие и вылет самолетов после снятия ограничений на полеты.