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Росавиация: в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет

В Росавиации сообщили, что отменено 174 рейса, а задержано — 47.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 21:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса как на прибытие, так и на отправление. Кроме того, 47 рейсов были задержаны более чем на два часа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации.

Напомним, из-за погодных условий и угрозы атак украинских беспилотников аэропорты в Москве больше шести часов не могли нормально функционировать. Сейчас сотрудники аэропортов делают всё, чтобы стабилизировать ситуацию с отправлением рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своем рейсе до прибытия в аэропорт. Также, находясь в аэропорту, можно узнавать информацию у менеджеров.