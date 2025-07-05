Росавиация: в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет

По состоянию на 21:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса как на прибытие, так и на отправление. Кроме того, 47 рейсов были задержаны более чем на два часа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации.
Напомним, из-за погодных условий и угрозы атак украинских беспилотников аэропорты в Москве больше шести часов не могли нормально функционировать. Сейчас сотрудники аэропортов делают всё, чтобы стабилизировать ситуацию с отправлением рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своем рейсе до прибытия в аэропорт. Также, находясь в аэропорту, можно узнавать информацию у менеджеров.