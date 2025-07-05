На Талкасе спасатели оказали помощь любительницам сапбординга, у которых приключилась проблема

В Баймакском районе Башкирии во время профилактического рейда на озере Талкас спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям заметили двух девушек, которые на сапбордах отплыли на опасное расстояние от берега. Как выяснилось, у них не было спасательных жилетов и других средств безопасности.