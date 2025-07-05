На Талкасе спасатели оказали помощь любительницам сапбординга, у которых приключилась проблема

В Баймакском районе Башкирии во время профилактического рейда на озере Талкас спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям заметили двух девушек, которые на сапбордах отплыли на опасное расстояние от берега. Как выяснилось, у них не было спасательных жилетов и других средств безопасности.
Сотрудники оперативно подплыли к любительницам сапбординга, разъяснили опасность ситуации и сопроводили их обратно к берегу. К счастью, инцидент обошелся без последствий.
В ведомстве напомнили, что пренебрежение правилами безопасности на воде может привести к трагедии. Спасатели призвали всегда использовать спасательные жилеты, не отплывать далеко от берега в одиночку и при первых признаках усталости возвращаться на сушу.
— Лето должно быть безопасным! Берегите себя! — заявили в Госкомитете по ЧС.
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