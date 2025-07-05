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В Шереметьево отменили 174 рейса

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту «Шереметьево» отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы “Аэрофлот”), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — сообщили в Росавиации.

В «Шереметьево» дополнительно задействовали 70 сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. Это позволит минимизировать последствий введенных до этого ограничений.

Также в терминалах авиагавани увеличили число работников медпунктов и персонала для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В ведомстве также добавили, что московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» сейчас работают штатно, отправляя и принимая самолеты.

Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.