В Шереметьево отменили 174 рейса

«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы “Аэрофлот”), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — сообщили в Росавиации.
В «Шереметьево» дополнительно задействовали 70 сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. Это позволит минимизировать последствий введенных до этого ограничений.
Также в терминалах авиагавани увеличили число работников медпунктов и персонала для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В ведомстве также добавили, что московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» сейчас работают штатно, отправляя и принимая самолеты.
Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.
Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.