Открытый перелом: Звезда «Баварии» получил жуткую травму в матче с «ПСЖ»

Спортсмен вышел в стартовом составе впервые за три месяца после долгого восстановления. В конце первого тайма встречи вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прыгнул под Мусиалеи, зажав его ногу. К сожалению, этот манёвр был роковым. При столкновении полузащитник упал и у него неестественным образом вывернулся голеностоп.