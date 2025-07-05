Мужчина лишился пальцев на ноге в метро и отсудил 1,8 миллиарда рублей

Суд Нью-Йорка постановил выплатить 23 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей) Маруфу Хоссейну, который в 2017 году получил тяжелые травмы при падении на рельсы метрополитена. Как сообщает издание, 24-летний мужчина споткнулся о неровность на платформе станции и упал под приближающийся поезд.