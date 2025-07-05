Мужчина лишился пальцев на ноге в метро и отсудил 1,8 миллиарда рублей

Нью-йоркский суд присудил рекордную компенсацию за травму в метро, сообщает People..
Суд Нью-Йорка постановил выплатить 23 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей) Маруфу Хоссейну, который в 2017 году получил тяжелые травмы при падении на рельсы метрополитена. Как сообщает издание, 24-летний мужчина споткнулся о неровность на платформе станции и упал под приближающийся поезд.
В результате инцидента Хоссейн перенес множественные травмы, включая вывих бедра, повреждения позвоночника и черепно-мозговую травму. Наиболее серьезным последствием стала потеря пяти пальцев на левой ноге, которые пришлось ампутировать из-за полученных повреждений.
Адвокат пострадавшего Ник Лиакас отметил, что представители Управления городским транспортом (MTA) изначально предлагали урегулировать дело за 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей), оказывая давление на его клиента. «Данное решение суда устанавливает важный прецедент ответственности транспортных операторов за безопасность пассажиров», — заявил Лиакас.
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