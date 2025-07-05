Врачи составили портрет идеальной жертвы комаров

Комаров могут привлекать лишний вес, занятия спортом на природе, запах духов и алкоголя. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
— Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит — представляет больший интерес для комаров, — отметила специалист.
Она добавила, что кровососущие обращают особое внимание на людей с первой группой крови. Кроме того, их влечет запах духов, лосьонов и кремов. Эффект усиливается, если в составе средства есть экстракт лаванды.
По словам Шмелевой, в случае занятий спортом на свежем воздухе выделяется молочная кислота, которая тоже является одним из самых привлекательных соединений для комаров. Учащенное дыхание также является сигналом к действию для насекомых, передает РИА Новости.
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