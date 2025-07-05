Застрявшие в Шереметьево пассажиры начали хором петь «Катюшу»

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры, столкнувшиеся с длительной задержкой рейсов, нашли оригинальный способ развлечь себя. Люди начали играть на музыкальных инструментах и петь, сообщает Telegram-канал Baza.
Один из путешественников решил развлечь попутчиков скрипкой, что сразу же улучшило атмосферу. Вскоре к нему присоединились другие пассажиры, в том числе мужчина с баяном.
Спонтанно возник концерт. На опубликованных в Сети кадрах слышно, как толпа хором поет «Катюшу».
По словам очевидцев, самая веселая и музыкальная компания образовалась в районе выхода 104.
Ранее сообщалось, что из-за прилета дронов в Пулково отменили свыше 80 рейсов.