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Застрявшие в Шереметьево пассажиры начали хором петь «Катюшу»

В Сети появились кадры спонтанно возникшего в аэропорту Шереметьево концерта.

Источник: Аргументы и факты

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры, столкнувшиеся с длительной задержкой рейсов, нашли оригинальный способ развлечь себя. Люди начали играть на музыкальных инструментах и петь, сообщает Telegram-канал Baza.

Один из путешественников решил развлечь попутчиков скрипкой, что сразу же улучшило атмосферу. Вскоре к нему присоединились другие пассажиры, в том числе мужчина с баяном.

Спонтанно возник концерт. На опубликованных в Сети кадрах слышно, как толпа хором поет «Катюшу».

По словам очевидцев, самая веселая и музыкальная компания образовалась в районе выхода 104.

Ранее сообщалось, что из-за прилета дронов в Пулково отменили свыше 80 рейсов.