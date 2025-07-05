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Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно

Сняты ограничения с работы аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Источник: Комсомольская правда

Воздушные гавани в московской области — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» — функционируют в обычном режиме. Об этом сообщили в Росавиации на фоне закрытия ряда других авиагаваней.

«Четыре основных столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают нормальную работу, принимая и отправляя рейсы», — говорится в сообщении от ведомства.

Нужно отметить, что несколько аэропортов Москвы 5 июля 2025 года ограничивали свою работу в течение шести часов. Это произошло из-за угрозы атак украинских беспилотников, а также из-за погодных условий. Отмечается, что к 21:00 по московскому времени были отменены 174 рейса на вылет и прилет, а также больше 40 перенесены. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсе до приезда в аэропорт. Также сообщалось, что несколько рейсов будут объедены, чтобы быстрее разрешить коллапс в московских аэропортах и стабилизировать отправку рейсов.