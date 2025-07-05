Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно

Нужно отметить, что несколько аэропортов Москвы 5 июля 2025 года ограничивали свою работу в течение шести часов. Это произошло из-за угрозы атак украинских беспилотников, а также из-за погодных условий. Отмечается, что к 21:00 по московскому времени были отменены 174 рейса на вылет и прилет, а также больше 40 перенесены. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсе до приезда в аэропорт. Также сообщалось, что несколько рейсов будут объедены, чтобы быстрее разрешить коллапс в московских аэропортах и стабилизировать отправку рейсов.