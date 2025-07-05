Актриса Захарова впервые вывела дочь на красную дорожку: видео

Актриса Елена Захарова воспитывает дочь Майю. Несколько лет назад в жизни артистки произошла трагедия с её первым ребёнком. С тех пор много лет она не показывала общественности свою дочку. И вот впервые артистка открыто привезла её на международный кинофестиваль семейного кино и вывела на красную дорожку. Перед выходом на дорожку мы запечатлели звездных гостей. Стоит отметить, что дочка Елены никаких камер не боялась и с удовольствием фотографировалась. Смотрите видео.