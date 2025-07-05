Более 20 рейсов задержаны в Сочи из-за ограничений в аэропортах городов РФ

Так, за это время над Брянской областью ликвидировали суммарно 56 дронов; над Воронежской — 34; над Орловской — 15; над Смоленской — 13; над Белгородской — 10; над Саратовской, Новгородской и Курской — по девять; над Московским регионом — восемь, в том числе два летящих в сторону столицы. Над Калужской областью сбили шесть БПЛА; над Рязанской — пять; над Ленинградской — три. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью, Чувашией и Крымом; по одному — над Пензенской, Тульской, Нижегородской и Ярославской областями.