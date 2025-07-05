Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадец Боб Хартли стал главным тренером «Локомотива»

Хартли сменит на этом посту ушедшего в ЦСКА Игоря Никитина.

Источник: Аргументы и факты

Канадец Боб Хартли назначен главным тренером «Локомотива», он сменит на этом посту ушедшего в ЦСКА Игоря Никитина.

В пресс-службе «Локомотива» напомнили, что ранее Хартли был главным тренером «Авангарда» и в 2021 году привел команду к победе в Кубке Гагарина. Теперь 64-летний канадский специалист попробует завоевать этот же трофей с ярославским клубом, который является действующим чемпионом КХЛ.

«Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с “Локомотивом” больших успехов!» — отметили в «Локомотиве».

В 2001 году с Хартли команда «Колорадо Эвеланш» завоевала кубок Стэнли. Также канадец руководил сборной Латвии.

Напомним, пост главного тренера омского ХК «Авангард» Хартли покинул в апреле 2022 года.