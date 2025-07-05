Канадец Боб Хартли стал главным тренером «Локомотива»

В пресс-службе «Локомотива» напомнили, что ранее Хартли был главным тренером «Авангарда» и в 2021 году привел команду к победе в Кубке Гагарина. Теперь 64-летний канадский специалист попробует завоевать этот же трофей с ярославским клубом, который является действующим чемпионом КХЛ.