Канадец Боб Хартли стал главным тренером «Локомотива»

Канадец Боб Хартли назначен главным тренером «Локомотива», он сменит на этом посту ушедшего в ЦСКА Игоря Никитина.
В пресс-службе «Локомотива» напомнили, что ранее Хартли был главным тренером «Авангарда» и в 2021 году привел команду к победе в Кубке Гагарина. Теперь 64-летний канадский специалист попробует завоевать этот же трофей с ярославским клубом, который является действующим чемпионом КХЛ.
«Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с “Локомотивом” больших успехов!» — отметили в «Локомотиве».
В 2001 году с Хартли команда «Колорадо Эвеланш» завоевала кубок Стэнли. Также канадец руководил сборной Латвии.
Напомним, пост главного тренера омского ХК «Авангард» Хартли покинул в апреле 2022 года.