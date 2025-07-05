Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр»

Временно ограничен приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — говорится в сообщении.

Напомним, в Шереметьево, тем временем, отменили 174 рейса. 47 рейсов задержались более чем на два часа. На данный момент воздушные гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Причина увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов связана с массовым прибытием и вылетом воздушных судов после отмены ограничений.