Петербуржцы громко отпраздновали VK Fest 2025

На главной сцене одной из самых ожидаемых звезд вечера стал Элджей. Артист появился не один — вместе с новой избранницей, и в прямом смысле «зажёг» с ней на сцене: дуэт не только исполнил несколько треков, но и танцевал под овации толпы. Среди других хедлайнеров — Полина Гагарина, чей вокал, как всегда, собрал большую волну аплодисментов.
Не обошлось без сюрпризов. В связи с задержками рейсов Иван Дмитриенко не смог прилететь в Петербург, его заменили — а точнее, дали больше времени — группе «Три дня дождя». А Сергей Лазарев представил сразу два новых трека.
В перерывах между выступлениями участники фестиваля заполняли фотозоны, писали добрые пожелания на открытках (от «мира во всём мире» до «пусть это лето не заканчивается») и делали селфи с популярными артистами. Особенно активными оказались «Импровизаторы», которые, кажется, не отказали ни одному поклоннику в фото.
На площадке пресс-подходов тоже было оживлённо. Дилара, бывшая жена Моргенштерна*, заявила, что планирует выступление на следующем фестивале, но на другие вопросы отвечала уклончиво. Зато Егор Шип охотно делился историей своей популярности — назвал её результатом «удачного стечения обстоятельств».
Контрастом к блогерской энергетике стала спокойная и познавательная атмосфера павильона СПбГУ: там показывали черепа саблезубой кошки из коллекции Палеонтологического института РАН и редкую копию черепа зверобоазного — древнего хищника из Архангельской области.
Особенно тепло зрители приняли Иду Галич. Она рассказала о новых проектах — сериале, подкасте и активной работе над собой. Выступила за естественную красоту и против чрезмерного использования фильтров в соцсетях. Петербург назвала «гастрономической Меккой» и призналась, что не может выделить нелюбимые места в городе. Все ей по-своему отложились в сердце.
Несмотря на проблемы со связью, фестиваль прошёл бодро. VK Fest доказал, что способен объединять поколения, вкусы и жанры. Главное — живое общение, искренние эмоции и немного хорошей музыки под открытым небом.
*объявлен иноагентом в РФ.