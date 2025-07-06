Петербуржцы громко отпраздновали VK Fest 2025

На главной сцене одной из самых ожидаемых звезд вечера стал Элджей. Артист появился не один — вместе с новой избранницей, и в прямом смысле «зажёг» с ней на сцене: дуэт не только исполнил несколько треков, но и танцевал под овации толпы. Среди других хедлайнеров — Полина Гагарина, чей вокал, как всегда, собрал большую волну аплодисментов.