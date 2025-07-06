«Мы больше двух часов сидели в салоне самолёта уже после посадки!»: калининградцы рассказали о ситуации в московском Шереметьево

Как рассказали «Клопс» калининградцы, летевшие в Москву, Шереметьево был забит прибывающими рейсами. «Наш самолёт сначала кружил в воздухе долгое время. А после посадки мы просидели больше двух часов в салоне, потому что ждали стоянки! В салоне злые люди, орущие дети и духота! Это ужас какой-то! Во время нашего прилёта в Шереметьево ещё 12 самолётов ждали очереди на стоянку, как и мы», — говорит калининградец. По словам местного жителя, прибытие рейса задержалось более чем на два часа.