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«Мы больше двух часов сидели в салоне самолёта уже после посадки!»: калининградцы рассказали о ситуации в московском Шереметьево

В аэропорту отменили 174 рейса на прилёт и вылет, а 47 — задержали более, чем на два часа.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 5 июля, в Шереметьево отменили 174 рейса на прилёт и вылет, а 47 рейсов задержали более, чем на два часа. Об этом сообщает Росавиация.

Как рассказали «Клопс» калининградцы, летевшие в Москву, Шереметьево был забит прибывающими рейсами. «Наш самолёт сначала кружил в воздухе долгое время. А после посадки мы просидели больше двух часов в салоне, потому что ждали стоянки! В салоне злые люди, орущие дети и духота! Это ужас какой-то! Во время нашего прилёта в Шереметьево ещё 12 самолётов ждали очереди на стоянку, как и мы», — говорит калининградец. По словам местного жителя, прибытие рейса задержалось более чем на два часа.

Как сообщили в Росавиации, с пассажирами задержанных и отменённых рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов. На работу в аэропорт вывели дополнительный персонал из 70 человек. Кроме того, задействована дополнительная техника для наземного обслуживания: 15 единиц. Также в терминалах аэропорта усилен персонал медпунктов и персонал для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково вслед за Шереметьево перестал принимать и отправлять самолёты.