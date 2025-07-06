Первый в России пятисекционный трамвай запустили в Екатеринбурге

Пятисекционный трамвай может перевезти более 400 пассажиров. В вагоне 72 места для сидения и два места для маломобильных пассажиров. Трамвай низкопольный, с современными системами оплаты проезда, климат-контролем, информационными табло, устройствами для зарядки смартфонов.