Первый в России пятисекционный трамвай запустили в Екатеринбурге

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Вместе с пассажирами первую поездку совершили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава столицы Урала Алексей Орлов.
Пятисекционный трамвай может перевезти более 400 пассажиров. В вагоне 72 места для сидения и два места для маломобильных пассажиров. Трамвай низкопольный, с современными системами оплаты проезда, климат-контролем, информационными табло, устройствами для зарядки смартфонов.
Трамвай создан Усть-Катавским вагоностоительным заводом (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
В течение полугода в Екатеринбург планируют поставить 15 трехсекционных трамваев. Последняя партия — в январе 2026 года.