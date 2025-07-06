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Первый в России пятисекционный трамвай запустили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по маршруту № 18 (Волгоградская — Шарташ) запустили первый в России пятисекционный трамвай.

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Вместе с пассажирами первую поездку совершили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава столицы Урала Алексей Орлов.

Пятисекционный трамвай может перевезти более 400 пассажиров. В вагоне 72 места для сидения и два места для маломобильных пассажиров. Трамвай низкопольный, с современными системами оплаты проезда, климат-контролем, информационными табло, устройствами для зарядки смартфонов.

Трамвай создан Усть-Катавским вагоностоительным заводом (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В течение полугода в Екатеринбург планируют поставить 15 трехсекционных трамваев. Последняя партия — в январе 2026 года.