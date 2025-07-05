Шесть россиян вышли во вторую неделю «Уимблдона»

Россиянка Мирра Андреева также сегодня вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Хейли Батист в двух сетах. На Уимблдоне-2025 18-летняя спортсменка уверенно прошла в четвертый круг, победив противницу со счетом 6:1, 6:3.