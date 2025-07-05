Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые за долгое время появился на публике: что произошло

Нужно отметить, в Сети ранее появилась информация о том, что верховный лидер Ирана не появляется на публике в течение 25 дней. Якобы он все это время находился в бункере. Нужно сказать, что правительство Тегерана никак не комментировало эту информацию. Теперь же появилось видео, как Аятолла Хаменеи посетил траурную церемонию в Тегеране.