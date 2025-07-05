Илон Маск заявил о создании своей политической партии

Американский бизнесмен Илон Маск хочет создать конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу и заявил о создании своей политической партии. Об этом американский предприниматель рассказал в своем аккаунте соцсети X.
«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — высказался Маск в своем обращении к будущим избирателям.
Отмечается, что Маска уже готовы поддержать около 40% избирателей. При этом практически столько же — 38% опрошенных выступили против политической инициативы Маска, а 22% затруднялись ответить. Эта идея пришла к предпринимателю из США после перепалки с Трампом в Сети. Маск был разочарован законопроектом Трампа и даже начал говорить о том, что лидеру Белого дома пора объявить импичмент. Позже Маск остыл и сбросил обороты в ссоре с Трампом, но, как оказалось, ненадолго.