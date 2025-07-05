Илон Маск заявил о создании своей политической партии

Отмечается, что Маска уже готовы поддержать около 40% избирателей. При этом практически столько же — 38% опрошенных выступили против политической инициативы Маска, а 22% затруднялись ответить. Эта идея пришла к предпринимателю из США после перепалки с Трампом в Сети. Маск был разочарован законопроектом Трампа и даже начал говорить о том, что лидеру Белого дома пора объявить импичмент. Позже Маск остыл и сбросил обороты в ссоре с Трампом, но, как оказалось, ненадолго.