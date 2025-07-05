Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск заявил о создании своей политической партии

Американский бизнесмен хочет создать конкуренцию Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск хочет создать конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу и заявил о создании своей политической партии. Об этом американский предприниматель рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — высказался Маск в своем обращении к будущим избирателям.

Отмечается, что Маска уже готовы поддержать около 40% избирателей. При этом практически столько же — 38% опрошенных выступили против политической инициативы Маска, а 22% затруднялись ответить. Эта идея пришла к предпринимателю из США после перепалки с Трампом в Сети. Маск был разочарован законопроектом Трампа и даже начал говорить о том, что лидеру Белого дома пора объявить импичмент. Позже Маск остыл и сбросил обороты в ссоре с Трампом, но, как оказалось, ненадолго.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше