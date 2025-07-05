Раскрыты детали соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа: без США не обошлось

Раскрыты подробности соглашения между Израилем и ХАМАС по Сектору Газа. Оказалось, что и здесь без США не обошлось. Документ содержит гарантии от Штатов о невозобновлении боевых действий. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
«Соглашение по сектору Газа включает гарантии США о том, что боевые действия не будут возобновлены в ходе 60-дневного прекращения огня или после него», — указывается на телеканале. Отмечается, что теперь Израиль должен будет вывести войска из Сектора Газа.
Но вначале израильская армия будет передислоцирована и начнет подготовку к выводу из региона. Напомним, в июне обострился конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Стороны обменялись ударами по военной инфраструктуре, при этом Тель-Авив нанес удары по ядерным объектам Тегерана, позже эту инициативу перехватили США.