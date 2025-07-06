Фестиваль «Иван Купала»

В Зеленодольском парке «Березовая роща» прошел фестиваль славянской культуры «Иван Купала». Частью программы стали выступления ансамблей из Беларуси, России и Татарстана. Также состоялись традиционные обряды, ярмарка ремесел, гастрономическая зона и розыгрыш призов. Фестиваль организован при участии представительств Беларуси, Украины, Казахстана и других стран — членов Ассамблеи народов Татарстана. Завершилось мероприятие огненным шоу. Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».