Аэропорты Москвы работают штатно, но в Шереметьево отменено 174 рейса

Вместе с тем, агентство отмечает, что введенные ранее временные ограничения в московской зоне сильнее всего отразились на работе аэропорта Шереметьево. По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов отмен приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано более чем на два часа 47 рейсов.