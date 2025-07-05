Аэропорты Москвы работают штатно, но в Шереметьево отменено 174 рейса

Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — функционируют в штатном режиме, отправляя и принимая самолеты. Об этом в субботу, 5 июля, сообщила пресс-служба Росавиации.
Вместе с тем, агентство отмечает, что введенные ранее временные ограничения в московской зоне сильнее всего отразились на работе аэропорта Шереметьево. По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов отмен приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано более чем на два часа 47 рейсов.
Специалисты авиакомпаний и аэропорта работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Для скорейшей минимизации последствий ограничений в Шереметьево привлечены 70 дополнительных сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. В терминалах усилен персонал медпунктов и персонал для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка на первом этаже терминала B.
Росавиация подчеркивает, что работа воздушного транспорта в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и агентства. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
— Перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, — говорится в сообщении.
До этого в Росавиации уже предупреждали, что из-за временных ограничений могут возникнуть корректировки в расписании.