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Политолог Карен Игитян рассказал о запрете на его въезд в Армению

Это не первый случай, когда армянские власти запрещали въезд в страну гражданам РФ.

Источник: Аргументы и факты

Преподавателю Российско-Армянского университета Карену Игитяну отказали во въезде в Армению по прибытии в ереванский аэропорт Звартноц.

Он возвращался из России, где принимал участие в форуме «Кавказский диалог» и выступал с критикой влияния Турции на регион.

Информацию о запрете на пересечение границы Игитян опубликовал в социальной сети, деятельность которой ограничена на территории РФ. Он предположил, что действия пограничной службы могут быть связаны с его публичной поддержкой Армянской Апостольской церкви, находящейся в оппозиции к действующей армянской власти.

Игитян стал не первым гражданином России, которому власти Армении отказали во въезде. Ранее в аналогичную ситуацию попадали, в частности, депутат Госдумы Константин Затулин, а также ряд известных представителей журналистского и политологического сообщества.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян повторно указал на необходимость принятия новой конституции страны путем всеобщего голосования.

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