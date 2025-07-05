Политолог Карен Игитян рассказал о запрете на его въезд в Армению

Преподавателю Российско-Армянского университета Карену Игитяну отказали во въезде в Армению по прибытии в ереванский аэропорт Звартноц.
Он возвращался из России, где принимал участие в форуме «Кавказский диалог» и выступал с критикой влияния Турции на регион.
Информацию о запрете на пересечение границы Игитян опубликовал в социальной сети, деятельность которой ограничена на территории РФ. Он предположил, что действия пограничной службы могут быть связаны с его публичной поддержкой Армянской Апостольской церкви, находящейся в оппозиции к действующей армянской власти.
Игитян стал не первым гражданином России, которому власти Армении отказали во въезде. Ранее в аналогичную ситуацию попадали, в частности, депутат Госдумы Константин Затулин, а также ряд известных представителей журналистского и политологического сообщества.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян повторно указал на необходимость принятия новой конституции страны путем всеобщего голосования.