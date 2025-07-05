Психолог Айринг: снижение иммунитета может быть связано с выгоранием

Эмоциональное выгорание влияет не только на настроение, но и на состояние всего организма в целом. Так, частые простуды вместе с постоянной усталостью могут свидетельствовать о выгорании, об этом, а разговоре с изданием aif.ru заявила практический психолог Наталия Айринг.
— Снижение иммунитета, частые простуды и обострения — один маркеров выгорания. Люди не всегда придают этому значение и продолжают работать, даже заболев, — сообщила специалист.
Среди других признаков выгорания она также отметила хроническую усталость, потерю мотивации, раздражительность и нарушение концентрации.
Ранее Life.ru сообщил, что выгорание часто маскируется под соматические заболевания, поэтому у человека также могут наблюдаться головные боли, проблемы с пищеварением, бессонница — так наш организм реагирует на хронический стресс. Кроме того, у человека с выгоранием часто даже хорошие новости не вызывают подъёма, а плохие воспринимаются с равнодушием.