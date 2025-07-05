Психолог Айринг: снижение иммунитета может быть связано с выгоранием

Ранее Life.ru сообщил, что выгорание часто маскируется под соматические заболевания, поэтому у человека также могут наблюдаться головные боли, проблемы с пищеварением, бессонница — так наш организм реагирует на хронический стресс. Кроме того, у человека с выгоранием часто даже хорошие новости не вызывают подъёма, а плохие воспринимаются с равнодушием.