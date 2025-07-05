Названы продукты, которых следует избегать людям с брекетами

После установки брекетов необходимо изменить рацион. Дело в том, что пища может застревать в системе и разрушать ее, об этом предупредил, а разговоре с aif.ru врач стоматолог-хирург, ортодонт Арам Давидян.
— Старайтесь не откусывать пищу передними зубами, потому что может произойти серьезная деструкция ортопедической системы. Продукты необходимо нарезать мелкими кусочками, не рекомендуется есть слишком холодные или горячие блюда, — заявил доктор.
Медик не рекомендовал употреблять твердые продукты, крупы (их следует перемалывать блендером, жевательные резинки, сладости и газировку, ярко окрашенные фрукты и овощи, а также кофе.
Ранее RT сообщил, что заболевания костной ткани являются противопоказанием для установки брекетов. Также факторами риска являются психоэмоциональная нестабильность. Кроме того, нечасто, но может встречаться аллергия на металл, приводящая к отёчности, зуду, воспалению слизистой оболочки.