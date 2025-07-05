Агроном раскрыл секреты ухода за яблоней в июле

Чтобы получить богатый урожай яблок, следует уделить пристальное внимание уходу за деревом в июле, когда плоды набирают сок. Секреты дачникам по уходу за яблоней раскрыл в беседе с aif.ru агроном Иван Никоноров.
— В условиях засухи или повышенных температур необходим регулярный полив. Предпочтение отдается капельному орошению или пролонгированным поливам. А вот если дерево заливают дожди — дело куда хуже. Здесь нужно следить, чтобы вода не застаивалась в приствольном круге, отводилась, — советует специалист.
Эксперт также рекомендовал уделить внимание кроне — удалить излишнюю поросль, чтобы предотвратить перегрузку дерева. Агроном уверяет: это не лишит дачников яблок, а напротив — сделает яблоки больше и сочнее, главное знать меру и не убрать лишние ветки.
Ранее «Известия» рассказали, как выбрать саженцы деревьев для посадки на даче. Стволы саженцев должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно полтора метра, слив и вишен — немного меньше. Кора должна быть гладкой, без поврежнений и явных признаков искривления.