Агроном раскрыл секреты ухода за яблоней в июле

— В условиях засухи или повышенных температур необходим регулярный полив. Предпочтение отдается капельному орошению или пролонгированным поливам. А вот если дерево заливают дожди — дело куда хуже. Здесь нужно следить, чтобы вода не застаивалась в приствольном круге, отводилась, — советует специалист.