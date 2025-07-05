Маск объявил о создании политической партии America Party

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы её получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск в своей соцсети X*.