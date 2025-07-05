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Маск объявил о создании политической партии America Party

Маск заявил о появлении своей партией на фоне ссоры с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы её получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск в своей соцсети X*.

Напомним, Маск неоднократно критиковал законопроект Трампа, который предполагает уменьшение федеральны расходов, но при этом предоставляет налоговые льготы.

В июне текущего года Маск вновь предложил создать в Соединённых Штатах новую партию, заявив, что в настоящее время страна является «однопартийной».

Трамп в ответ на эти слова подчеркнул, что Маску без субсидий придётся «прикрыть лавочку» и вернуться в Южно-Африканскую Республику, где он родился.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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