Глава «Южуралзолота» задержан при попытке сбежать из РФ

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков попытался выехать из России, нарушив судебный запрет, но был задержан, пишет «Коммерсант».
По информации издания, его задержали на борту личного самолета бизнес-класса стоимостью 50 миллионов долларов; миллиардер намеревался вылететь из Челябинска в Турцию.
Сотрудники ФСБ пресекли попытку Струкова скрыться. Запрет на выезд был установлен судом в связи с иском Генеральной прокуратуры, которая требует изъятия активов депутата и признания их приобретенными в результате коррупции.
Росавиация не разрешила взлет воздушному судну, ранее арестованному по решению суда. Находясь на борту, судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, уже аннулированный на тот момент миграционной службой МВД России.
Ранее правоохранительные органы провели обыски в офисных помещениях и на рудниках «Южуралзолота» в Челябинской области. Силовики зафиксировали нарушения, ставшие причиной загрязнения водоохранной зоны и ухудшения экологической ситуации.