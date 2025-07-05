Стало известно, где находится один из арестованных в Азербайджане россиянин

По ее словам, Софронова содержат в колонии № 1. Встретиться с сыном ей не разрешили, однако удалось передать ему передачу с одеждой, средствами гигиены, продуктами и запиской. «Местные, когда узнают, кто я такая, в большинстве своем сочувствуют, помогают, советуют. Никакого негатива в мой адрес из-за того, что я русская. Все понимают, что это политика. Пара неприятных моментов была в полиции и такси», — написала мать задержанного россиянина.