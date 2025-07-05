В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установлены в столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковский, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко заявил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW)», — сказано в сообщении.
Кореняко подчеркнул, что экипажи самолётов, диспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.
Напомним, в субботу в воздушной гавани Пулково в Петербурге трижды вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолётов. По последним данным, было отменено свыше 80 рейсов.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Саратова.