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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установлены в столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковский, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко заявил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW)», — сказано в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолётов, диспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, в субботу в воздушной гавани Пулково в Петербурге трижды вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолётов. По последним данным, было отменено свыше 80 рейсов.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Саратова.