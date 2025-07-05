В Польше умер белорусский актер из сериалов «Мухтар» и «Ментовские войны»

Ещё до поступления в 2005 году в Белорусскую государственную академию искусств он уже играл в белорусских и российских антрепризах. А по окончании вуза работал в театрах Гомеля — Городском молодежном и Областном драматическом. Параллельно артист играл в кино и сериалах. Среди них «Мухтар. Новый след», «Ментовские войны-7», «Детективное агентство “Иван да Марья”, “Журов-2”, “Псевдоним “Албанец”-4”. Не секрет, что многие из них полностью или частично снимались в Беларуси.