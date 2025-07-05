В Польше умер белорусский актер из сериалов «Мухтар» и «Ментовские войны»

В Польше умер белорусский актер Андрей Бордухаев-Орел, игравший в сериалах «Мухтар» и «Ментовские войны», пишет РИА «Новости».
Артисту театра и кино было 49 лет. Он начинал на киностудии «Беларусьфильм» как помощник режиссера, приводит факты из биографии актера сайт Кино-Театр. РУ. А белорусские телезрители могут помнить Бордухаева-Орла как ведущего передачи «Арт-кафе».
Ещё до поступления в 2005 году в Белорусскую государственную академию искусств он уже играл в белорусских и российских антрепризах. А по окончании вуза работал в театрах Гомеля — Городском молодежном и Областном драматическом. Параллельно артист играл в кино и сериалах. Среди них «Мухтар. Новый след», «Ментовские войны-7», «Детективное агентство “Иван да Марья”, “Журов-2”, “Псевдоним “Албанец”-4”. Не секрет, что многие из них полностью или частично снимались в Беларуси.
Позже с супругой Алесей и другими актерами Бордухаев-Орел создал «Team театр». Этому предшествовало увольнение директора Гомельского молодежного театра и части его артистов. А после событий 2020 года в Беларуси выехал в Польшу, где продолжил театральную деятельность.
Как пишут в соцсетях, причиной смерти актера Андрея Бордухаева-Орла стало онкологическое заболевание.
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