Алаудинов: цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с ростовчан

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих цыган, под видом военных собиравших с горожан денежные средства. С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда “Ахмат” из Чеченской Республики», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он уточнил, что задержанные не имели никакого отношения к вооруженным силам и не служили в специальном подразделении.