Названа причина отсутствия Роналду на похоронах погибшего игрока «Ливерпуля»

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср», не присутствовал на похоронах погибшего земляка, игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты, чтобы не привлекать повышенное внимание СМИ. Об этом информирует A Bola.
По данным источника, Роналду связался с семьей соотечественника и обсудил возможность своего приезда на церемонию. В результате футболист и родные Жоты пришли к соглашению, что его появление могло бы создать неудобства.
Похороны Жоты состоялись в Португалии 5 июля. На траурной церемонии присутствовали футболисты «Ливерпуля» и национальной сборной Португалии.
О гибели Диогу Жоты и его брата Андре в автокатастрофе стало известно 3 июля. Авария произошла на трассе в Испании: во время обгона лопнуло колесо, машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.
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