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Что можно и нельзя делать в день Аграфены 6 июля, который называют Купальница

День Аграфены Купальницы празднуют 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 июля вспоминает святую Агриппину Римскую. В народе принято праздновать день Аграфены. Вместе с тем есть еще одно название — Купальница из-за кануна праздника Ивана Купала.

Что нельзя делать 6 июля.

Запрещено заниматься бытовыми делами. Не следует пребывать в плохом настроение. Предки верили, что такое состояние может затянуться на долгое время. Кроме того, 6 июля не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, излишне веселиться.

Что можно делать 6 июля.

По традиции, на Купальницу старались умываться росой для укрепления здоровья. Интересно, ч о именно с 6 июля начинался купальный сезон. А уже вечером начинали плести венки.

Согласно приметам, если радуга на небе держится долго, то это предвещало пасмурную погоду. В том случае, если на небе зарницы, то ждали дождя.

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