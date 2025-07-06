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В «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании Константина Струкова

Представитель ЮГК заявил, что никаких следственных действий в отношении Струкова не проводится.

Источник: Комсомольская правда

Президент компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков в субботу работал в московском офисе компании. Представитель ЮГК сообщил ТАСС, что Струков не подвергался задержанию и никаких следственных действий в его отношении не проводилось.

Также он отметил, что бизнесмен не планировал покидать Россию и не собирается этого делать в будущем.

Однако, по данным издания «Коммерсантъ», 5 июля Константин Струков, который также занимает пост заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области, пытался покинуть страну. Сообщается, что он собирался вылететь из Челябинска на личном бизнес-джете Bombardier, стоимостью свыше 50 миллионов долларов.

По информации издания, взлет самолета был запрещен Росавиацией, так как воздушное судно ранее арестовали судебные приставы. В ходе проверки на борту у Струкова изъяли загранпаспорт, который к тому времени признали недействительным в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.