В «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании Константина Струкова

Президент компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков в субботу работал в московском офисе компании. Представитель ЮГК сообщил ТАСС, что Струков не подвергался задержанию и никаких следственных действий в его отношении не проводилось.
Также он отметил, что бизнесмен не планировал покидать Россию и не собирается этого делать в будущем.
Однако, по данным издания «Коммерсантъ», 5 июля Константин Струков, который также занимает пост заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области, пытался покинуть страну. Сообщается, что он собирался вылететь из Челябинска на личном бизнес-джете Bombardier, стоимостью свыше 50 миллионов долларов.
По информации издания, взлет самолета был запрещен Росавиацией, так как воздушное судно ранее арестовали судебные приставы. В ходе проверки на борту у Струкова изъяли загранпаспорт, который к тому времени признали недействительным в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.