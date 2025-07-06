В «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании Константина Струкова

По информации издания, взлет самолета был запрещен Росавиацией, так как воздушное судно ранее арестовали судебные приставы. В ходе проверки на борту у Струкова изъяли загранпаспорт, который к тому времени признали недействительным в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.