Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 6 июля

Дорога на Крещенской просела после ливня в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается устранение последствий сильного дождя, который привел к проседанию дорожного полотна и повреждению ливневой канализации возле жилых домов на улице Крещенской. Авария оставила несколько многоквартирных домов без электроснабжения.

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес решение по иску местной жительницы к компании о защите прав потребителя. Истица требовала взыскать 391 925 рублей за некачественно изготовленный и установленный кухонный гарнитур, а также компенсацию морального вреда, неустойку и другие убытки.

Следственный отдел ОМВД России по Магадану завершил расследование уголовного дела против двух местных жителей, обвиняемых в серии поджогов автомобилей. Мужчины 19 и 35 лет предстанут перед судом по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и организации преступлений.