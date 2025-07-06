Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 6 июля

Следственный отдел ОМВД России по Магадану завершил расследование уголовного дела против двух местных жителей, обвиняемых в серии поджогов автомобилей. Мужчины 19 и 35 лет предстанут перед судом по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и организации преступлений.