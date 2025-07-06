Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 6 июля

В Хабаровске продолжается устранение последствий сильного дождя, который привел к проседанию дорожного полотна и повреждению ливневой канализации возле жилых домов на улице Крещенской. Авария оставила несколько многоквартирных домов без электроснабжения.
Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес решение по иску местной жительницы к компании о защите прав потребителя. Истица требовала взыскать 391 925 рублей за некачественно изготовленный и установленный кухонный гарнитур, а также компенсацию морального вреда, неустойку и другие убытки.
Следственный отдел ОМВД России по Магадану завершил расследование уголовного дела против двух местных жителей, обвиняемых в серии поджогов автомобилей. Мужчины 19 и 35 лет предстанут перед судом по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и организации преступлений.