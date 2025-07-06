Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

Ранее KP.RU рассказал, что маркировка UV указывают на наличие защитного фильтра, препятствующего проникновению ультрафиолета, а чем выше его уровень, тем надежнее очки. Старайтесь выбирать очки с маркировкой UV400, или high UV protection — такой фильтр блокирует ультрафиолет на 100%. Очки без указания фильтра являются простыми очками с темными линзами, которые бесполезны при солнечной погоде.