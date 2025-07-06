Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки годятся как стильный аксессуар только для фотосессии. На пляже или улице они необходимы чтобы спасти глаза от ультрафиолета, а значит должны отвечать необходимым критериям. Как выбрать очки, сообщила NEWS.ru врач-офтальмолог Элина Санторо.
— Обращая внимание на размер, следует руководствоваться одним ключевым правилом — они должны полностью скрывать ваши глаза и быть достаточно большими для того, чтобы закрывать прилегающие территории с боков, сверху и снизу. Именно тогда получится защититься от проникающих УФ-лучей, — посоветовала доктор.
По словам медика, большинство людей выбирают привычную классику, то есть прямоугольные модели с четкими или закругленными боками. Важно, что от узких или маленьких круглых оправ, которые не защитят глаза, все же лучше отказаться.
Ранее KP.RU рассказал, что маркировка UV указывают на наличие защитного фильтра, препятствующего проникновению ультрафиолета, а чем выше его уровень, тем надежнее очки. Старайтесь выбирать очки с маркировкой UV400, или high UV protection — такой фильтр блокирует ультрафиолет на 100%. Очки без указания фильтра являются простыми очками с темными линзами, которые бесполезны при солнечной погоде.