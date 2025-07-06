Врач объяснил, как болезни сердца провоцируют проблемы с зубами

— Первопричиной является нарушение кровообращения из-за перебоев или нестабильной работы сердца. Как следствие, снижение иммунитета в полости рта приводит к появлению микротрещин на слизистой поверхности, через которые и проникают бактерии внутрь тканей, на фоне чего люди часто начинают страдать от стоматита, а также от разного рода пародонтальных инфекций, — считает доктор.