Врач объяснил, как болезни сердца провоцируют проблемы с зубами

Болезни сердца могут спровоцировать нарушения в работе всего организма, в том числе и проблемы с зубами. Об этом сообщил в разговоре с изданием aif.ru стоматолог Илья Антонов.
— Первопричиной является нарушение кровообращения из-за перебоев или нестабильной работы сердца. Как следствие, снижение иммунитета в полости рта приводит к появлению микротрещин на слизистой поверхности, через которые и проникают бактерии внутрь тканей, на фоне чего люди часто начинают страдать от стоматита, а также от разного рода пародонтальных инфекций, — считает доктор.
Такую ситуацию усугубляет необходимость постоянного приема бета-блокаторов и антикоагулянтов — эти препараты влияют на работу слюнных желез. В итоге на эмали зубов появляются микротрещины, на этом фоне растут риски быстро развивающегося кариеса, добавил медик.
Наличие кариеса запускает новые проблемы, передает «Москва 24». Дело в том, что при отсутствии зубов нарушается нормальное пережевывание пищи, которое в свою очередь приводит к проблемам с желудком и печенью.