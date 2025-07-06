Здесь испытаешь ты восторг: испанский журналист бьется над загадкой Востока

«Магически-экзотическое» притяжение Востока тем более неотразимо, что совершенно непостижимо для западного человека, сколько бы времени он ни провел в Азии и как бы ни тешил себя иллюзией, что он здесь уже почти совсем прижился. Бывалый путешественник Хименес бравирует своей отважной способностью приспособиться к самым спартанским условиям, бытовым неудобствам и прочим превратностям, порой отпугивающим от азиатской глубинки любителей европейского комфорта: «Меня притягивают неприглядные места с их жуткими тайнами — где не знаешь, что ждет тебя за углом, где жизнь не прекращается на закате и продолжается даже в самую глухую темень. Я сыт по горло стерильными, удобными и предсказуемыми городами, где всё работает как часы и на каждом углу висит по плакату, напоминающему, что можно и что нельзя. Поэтому я предпочитаю Бангкок Сингапуру, а Манилу — Дубаю».