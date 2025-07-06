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Народный календарь. Без чего беременным нельзя выходить из дома 9 июля

Православные 9 июля чтут память преподобного Давида Солунского. В этот день в лесу созревают первые ягоды. Поэтому святого начали называть Давидом Земляничником.

Православные 9 июля чтут память преподобного Давида Солунского. В этот день в лесу созревают первые ягоды. Поэтому святого начали называть Давидом Земляничником.

Землянику ценят за целебные свойства. Эта ягода хорошо помогает при малокровии, полезна для печени и мочевого пузыря. Ее листья зимой заваривали и пили как чай. Считается, что беременным нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане, иначе роды будут тяжкими.

Просить денег в долг в этот день также не стоит, так как вернуть их потом не удастся. Однако если они нужны очень срочно, то можно положить в карман земляничный лист, и тогда никаких финансовых проблем не будет.

Нельзя в эту дату и венчаться, иначе есть риск быстро развестись. Не рекомендуется также мерить и чужие украшения, особенно обручальные кольца.

Приметы погоды:

Целый день идет дождь — начало осени будет дождливым.

Ясно и солнечно — к долгой теплой погоде.

Утром хорошая погода — значит тепло будет до самой осени.

Много земляники — зима будет суровой.

Именины отмечают: Давид, Денис, Павел, Георгий, Иван, Тихон.