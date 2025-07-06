Народный календарь. Без чего беременным нельзя выходить из дома 9 июля

Православные 9 июля чтут память преподобного Давида Солунского. В этот день в лесу созревают первые ягоды. Поэтому святого начали называть Давидом Земляничником.
Землянику ценят за целебные свойства. Эта ягода хорошо помогает при малокровии, полезна для печени и мочевого пузыря. Ее листья зимой заваривали и пили как чай. Считается, что беременным нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане, иначе роды будут тяжкими.
Просить денег в долг в этот день также не стоит, так как вернуть их потом не удастся. Однако если они нужны очень срочно, то можно положить в карман земляничный лист, и тогда никаких финансовых проблем не будет.
Нельзя в эту дату и венчаться, иначе есть риск быстро развестись. Не рекомендуется также мерить и чужие украшения, особенно обручальные кольца.
Приметы погоды:
Целый день идет дождь — начало осени будет дождливым.
Ясно и солнечно — к долгой теплой погоде.
Утром хорошая погода — значит тепло будет до самой осени.
Много земляники — зима будет суровой.
Именины отмечают: Давид, Денис, Павел, Георгий, Иван, Тихон.