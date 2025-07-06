Всемирный день поцелуя и День жареной курицы: какие праздники отмечают в России и мире 6 июля

День сплетения венков связан с праздником, который отмечается на следующий день — Иван Купала. Его важным атрибутом является купальный венок, который плетут из трав и цветов, а изготавливают его заранее. Поэтому 6 июля решили отмечать День сплетения венков. В России в этот праздник проводится множество мероприятий, на которых людей учат делать красивые венки.