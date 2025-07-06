Всемирный день поцелуя и День жареной курицы: какие праздники отмечают в России и мире 6 июля

6 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день поцелуя, День жареной курицы и День сплетения венков.
Всемирный день поцелуя.
Всемирный день поцелуя начали отмечать в Великобритании в конце XIX века, а сейчас его справляют в более чем 60 странах. В этот праздник проводятся конкурсы и соревнования, связанные с поцелуями. Например, «самый долгий поцелуй», «самый красивый поцелуй» или «самый необычный поцелуй».
День жареной курицы.
День жареной курицы отмечают как любители этого блюда, так и сотрудники сетей фастфуда, который славится курицей. Отмечать этот праздник необходимо, поедая жареную курицу. Можно сходить в кафе, а можно приготовить ее самостоятельно в кругу семьи.
День сплетения венков.
День сплетения венков связан с праздником, который отмечается на следующий день — Иван Купала. Его важным атрибутом является купальный венок, который плетут из трав и цветов, а изготавливают его заранее. Поэтому 6 июля решили отмечать День сплетения венков. В России в этот праздник проводится множество мероприятий, на которых людей учат делать красивые венки.