Глава TotalEnergies признал, что ЕС не может обойтись без российского газа

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — пояснил глава TotalEnergies в интервью телеканалу BFM Business.